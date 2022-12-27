Информация, которую мы озвучим далее, будет особенно актуальна для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Узнайте в материале 24 канала, нужно ли стать на военный учет тем, кто стал вынужденным переселенцем после начала полномасштабного вторжения.

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Нужно ли стать на учет

Отмечаем, что военнообязанные, сменившие место фактического проживания, должны стать на учет. Это следует сделать в течение 7 дней с момента прибытия.

Подчеркиваем, что это только постановление на учет. И оно не тождественна с мгновенным вручением повестки, после которого военнообязанного отправят на фронт. В то же время напомним, кто освобожден от мобилизации.

Категории, освобожденные от мобилизации

Лица с инвалидностью или те, кого военно-врачебная комиссия признала временно непригодными по состоянию здоровья (срок до 6 месяцев, после чего новый осмотр);

Женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей младше 18 лет;

Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие одного или более детей в возрасте до 18 лет;

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Женщины и мужчины, у которых на содержании совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

Лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью или одного из своих родителей или родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы.

Напоминаем, что если вы входите в категорию, которую не должны мобилизовать, то это не означает, что вы можете игнорировать повестку. Как только что получили ее – отправляйтесь в территориальный центр комплектования.

Почему раздают повестки на улице

В начале полномасштабного вторжения регулярно повестки раздавали в публичных местах. Речь идет о торговых центрах, кафе, блокпостах, а также просто посреди улиц.

В ВСУ назвали условие, при котором от такой практики могут отказаться. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что это один из способов актуализировать данные о военнообязанных.

Он заметил, что мужчины практически никогда самостоятельно не сообщают территориальным центрам комплектования о переезде, получении образования, семейном положении, наличии детей. Если бы такие данные были, убеждает Горбач, то никто никого не ловил бы посреди улицы.