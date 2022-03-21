Однако, чтобы окончательно запретить деятельность ОПЗЖ, необходимо решение Минюста, которое будет передано в суд. Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук.

Ранее ОПЗЖ и партии Шария запрещают работать в Украине из-за связей с Россией

Окончательное решение будет принимать судебная власть. Также Стефанчук добавил, что пленарное заседание Рады может состояться уже на этой неделе.

Какие партии запретили