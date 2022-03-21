Однако, чтобы окончательно запретить деятельность ОПЗЖ, необходимо решение Минюста, которое будет передано в суд. Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук.
Ранее ОПЗЖ и партии Шария запрещают работать в Украине из-за связей с Россией
Окончательное решение будет принимать судебная власть. Также Стефанчук добавил, что пленарное заседание Рады может состояться уже на этой неделе.
Какие партии запретили
Во время военного положения остановили работу партий, представители которых являются давними сторонниками "русского мира". В частности:
- "Оппозиционная платформа – За жизнь",
- "Партия Шария",
- "Наши",
- "Оппозиционный блок",
- "Левая оппозиция",
- "Союз левых сил",
- "Государство",
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины",
- "Социалистическая партия Украины",
- партия "Социалисты",
- "блок Владимира Сальдо".
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