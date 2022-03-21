Однак, щоб остаточно заборонити діяльність ОПЗЖ, потрібне рішення Мін'юсту, яке передадуть до суду. Про це розповів глава парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше ОПЗЖ і партії Шарія забороняють працювати в Україні через зв'язки з Росією

Кінцеве рішення ухвалюватиме судова влада.Також Стефанчук додав, що пленарне засідання Ради може відбутись вже цього тижня.

Які партії заборонили

На час воєнного стану зупинили роботу партій, представники яких є давніми прихильниками "русского міра". Зокрема:

  • "Опозиційна платформа – За життя",
  • "Партія Шарія",
  • "Наші",
  • "Опозиційний блок",
  • "Ліва опозиція",
  • "Союз лівих сил",
  • "Держава",
  • "Прогресивна соціалістична партія України",
  • "Соціалістична партія України",
  • партія "Соціалісти",
  • "Блок Володимира Сальдо".

До теми – З фракції ОПЗЖ виходять, щоб не “вхопити” на вулиці як Шуфрич,– "слуга народу" Кравчук: