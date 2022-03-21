Однак, щоб остаточно заборонити діяльність ОПЗЖ, потрібне рішення Мін'юсту, яке передадуть до суду. Про це розповів глава парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше ОПЗЖ і партії Шарія забороняють працювати в Україні через зв'язки з Росією

Кінцеве рішення ухвалюватиме судова влада.Також Стефанчук додав, що пленарне засідання Ради може відбутись вже цього тижня.

Які партії заборонили