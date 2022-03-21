Однак, щоб остаточно заборонити діяльність ОПЗЖ, потрібне рішення Мін'юсту, яке передадуть до суду. Про це розповів глава парламенту Руслан Стефанчук.
Раніше ОПЗЖ і партії Шарія забороняють працювати в Україні через зв'язки з Росією
Кінцеве рішення ухвалюватиме судова влада.Також Стефанчук додав, що пленарне засідання Ради може відбутись вже цього тижня.
Які партії заборонили
На час воєнного стану зупинили роботу партій, представники яких є давніми прихильниками "русского міра". Зокрема:
- "Опозиційна платформа – За життя",
- "Партія Шарія",
- "Наші",
- "Опозиційний блок",
- "Ліва опозиція",
- "Союз лівих сил",
- "Держава",
- "Прогресивна соціалістична партія України",
- "Соціалістична партія України",
- партія "Соціалісти",
- "Блок Володимира Сальдо".
До теми – З фракції ОПЗЖ виходять, щоб не “вхопити” на вулиці як Шуфрич,– "слуга народу" Кравчук: