Об этом в эфире 24 канала сообщил депутат от объединения "Справедливость" Ярослав Юрчишин. По его словам, необходимо завершить процеду избрания руководителя и снять негатив вокруг САП.

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"Мы в ситуации, в которой нужно завершить предыдущий конкурс", – отметил народный депутат.

Юрчишин: Удар по имиджу страны

Юрчишин считает, что затягивание избрания председателя САП будет иметь негативные последствия как для страны, так и для президента Украины.

Это будет безумный удар по имиджу страны. Я уже не говорю об имидже президента,

– отметил нардеп.

Юрчишин отметил, что Владимир Зеленский персонально обещал обществу и международным партнерам, в частности Джо Байдену, завершение конкурса.

"Однако члены комиссии, которых предложило большинство Зеленского в парламенте, не являются на заседания, надеясь, что Окружной админсуд Киева отменит конкурс", – рассказал депутат.

Юрчишин о конкурсе САП: смотрите видео

Избрание руководителя САП: главное