Про це в ефірі 24 каналу повідомив нардеп від об'єднання "Справедливість" Ярослав Юрчишин. За його словами, необхідно завершити процеду обрання керівника й зняти негатив навколо САП.
До теми Комісія збереться, – Зеленський запевнив, що в Україні невдовзі оберуть керівника САП
"Ми в ситуації, у якій потрібно завершити попередній конкурс", – наголосив депутат.
Юрчишин: Удар по іміджу країни
Юрчишин вважає, що затягуваня обрання голови САП матиме негативні наслідки як для країни, так і для президента України.
Це буде шалений удар по іміджу країни. Я вже не кажу про імідж президента,
– відзначив нардеп.
Юрчишин зауважив, що Володимир Зеленський персонально обіцяв суспільству й міжнародним партнерам, зокрема Джо Байдену, завершення конкурсу.
"Однак члени комісії, яких запропонувала більшість Зеленського в парламенті, не з'являються на засідання, сподіваючись, що Окружний адмінсуд міста Києва скасує конкурс", – розповів депутат.
Юрчишин про конкурс САП: дивіться відео
Обрання керівника САП: головне
- Володимир Зеленський під час візиту до США взяв на себе зобов'язання здійснити антикорупційні реформи в Україні.
- Проте вже восени проведення конкурсу з обрання керівника САП двічі зірвали – 9 та 12 жовтня 2021 року. Троє членів комісії не прийшли на засідання, тож кворуму не було.
- Спеціалісти переконані, що саботажниками в комісії керує Олег Татаров, а така ситуація загрожує кризою у майбутніх відносинах України та США.