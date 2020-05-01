Нужно найти 346 миллиардов, – в НБУ прокомментировали ситуацию с государственным долгом Украины

Потребность Украины в деньгах состоянию на май 2020 – это примерно 644 миллиарда гривен. Однако в НБУ уверены, что деньги найти можно и без реструктуризации государственного долга или дефолта.

Об этом говорил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире программы " Право на власть " вечером 30 апреля.

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Он отметил, что "сегодня финансовые потребности нашего государства составляют в целом 644 миллиарда гривен", которые "надо откуда-то привлечь". Причем это без учета 1 триллиона доходов государственного бюджета.

Частично эти деньги мы возьмем из государственного бюджета – это почти 300 миллиардов. Нужно найти 346 миллиардов – это погашение государственного долга Украины,

– сказал Фурман.

Но несмотря на то, что "это огромные суммы долга", как говорит представитель НБУ, "их можно обслуживать без каких-либо реструктуризаций или дефолтов ". Ведь "вопрос дефолта – очень сложній и очень страшный".

Ранее, к слову, министр финансов Украины Сергей Марченко озвучивал такую ​​же позицию: мол, оснований для реструктуризации государственного долга Украины пока что нет.

Сколько денег Украина должна заплатить в 2020 году? В апреле Минфин обновил график ежемесячных платежей по государственному долгу в 2020 году. Всего Украина должна заплатить 449,75 миллиарда гривен.



По состоянию на январь 2020, напомним, речь шла о 400 миллиардах гривен.



В январе – марте уже выплатили 93,47 миллиарда, поэтому до конца года необходимо отдать еще 356,28 миллиарда гривен. Причем в апреле – 24,45 миллиарда, а в мае – аж 68,22 миллиарда гривен.