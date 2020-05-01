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      Потрібно знайти 346 мільярдів, – в НБУ прокоментували ситуацію з державним боргом України

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      Державний борг України: в НБУ кажуть, що знайти треба зе 346 мільярдів
      В НБУ кажуть, що питання дефолту – "дуже страшне" / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Потреба України в грошах станом на травень 2020 року – це приблизно 644 мільярди гривень. Однак у НБУ впевнені, що гроші знайти можна і без реструктуризації державного боргу чи дефолту.

      Про це говорив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі програми "Право на владу" увечері 30 квітня.

      До теми Держборг України за місяць знизився на 3 мільярди доларів

      Він наголосив, що "сьогодні фінансові потреби нашої держави становлять у цілому 644 мільярди гривень", які "треба десь залучити". Причому це без урахування 1 трильйона доходів державного бюджету.

      Частково ці гроші ми візьмемо з державного бюджету – це майже 300 мільярдів. Потрібно знайти 346 мільярдів – це погашення державного боргу України,
      – сказав Фурман.

      Та попри те, що "це величезні суми боргу", як каже представник НБУ, "їх можна обслуговувати без будь-яких реструктуризацій чи дефолтів". Адже "питання дефолту – дуже складне і дуже страшне".

      Раніше, до слова, міністр фінансів України Сергій Марченко озвучував таку ж позицію: мовляв, підстав для реструктуризації державного боргу України наразі немає.

      Скільки грошей Україна повинна заплатити у 2020 році? У квітні Мінфін поновив графік щомісячних платежів за державним боргом у 2020 році. Всього Україна повинна заплатити 449,75 мільярда гривень.

      Станом на січень 2020, нагадаємо, мовилося про 400 мільярдів гривень. 

      У січні – березні вже виплатили 93,47 мільярда, тож до кінця року необхідно віддати ще 356,28 мільярда гривень. Причому у квітні – 24,45 мільярда, а у травні – аж 68,22 мільярда гривень.

      Державний борг
      Державний борг України та ВВП за роками / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Фінанси Міністерство фінансів України держборг НБУ Новини України
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