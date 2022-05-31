Такое мнение озвучил 31 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на эфир с ним в ютубе "Фейгин Live".

Заметьте После 15 – 20 июня ситуация резко начнет меняться в пользу Украины, – Арестович

Уж могло бы все быть

Советника спросили прежде всего об увольнении Попасной и других захваченных городов. Также говорилось об очистке Северодонецка от врага. Арестович говорит, что это вполне возможно, если иметь "3 – 4 полноценных бригады". Мол, этого хватит для начала эффективной работы.

Или даже 2-3 полноценных, механизированных, базированных бригад. По соотношению сил и ресурсов сторон, даже одна такая бригада на вес золота,

– отметил Арестович.

Также добавил, что у нашей армии уже был бы этот ресурс, если бы Германия дала вооружение, долгое время только обещающее. Раньше ведь говорилось, что в рамках поддержки от этого государства нам должны прийти как минимум:

85 зенитных танков "Гепард";

50 танков "Леопард";

несколько самоходных артиллерийских установок PzH 2000

Этой техники хватило бы на формирование одной или даже 2 полноценных бригад.

Обратите внимание! По штату одна механизированная бригада Вооруженных Сил Украины насчитывает около 3 тысяч человек. Речь идет не только о количестве воинов, но и подразделения оснащены разными типами тяжелых вооружений. Это могут быть не только танки и бронетранспортеры, но и разные типы артиллерии.

Почему власти Германии говорят и не присылают

По мнению Арестовича, канцлер Германии Олаф Шольц не может определить свой политический курс. Он действительно делает очень громкие заявления о предоставлении помощи . В частности, даже недавно сказал, что цивилизованный мир не может позволить Путину выиграть эту войну . Однако часто на словах это все и кончается.

Бесспорно, такие суждения не распространяются на всю помощь, оказываемую Германией – финансовой и гуманитарной. Однако советник главы ОП отметил, что немецкий народ поддерживает также оказание помощи тяжелым вооружением.

Показательный пример недавно

Недавно Польша предоставила Украине многие свои модернизированные танки Т-72. Страна перед этим договорилась, что предоставляет свою технику и Германия затем направит свои танки в Польшу.

Однако уже 24 мая стало известно о предполагаемом срыве договоренностей. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что этого "замещения" не произошло. "Вы не сдержали этого обещания. И, честно говоря, мы очень разочарованы", – обратился Дуда к власти Германии.

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