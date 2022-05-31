Такое мнение озвучил 31 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на эфир с ним в ютубе "Фейгин Live".
Заметьте После 15 – 20 июня ситуация резко начнет меняться в пользу Украины, – Арестович
Уж могло бы все быть
Советника спросили прежде всего об увольнении Попасной и других захваченных городов. Также говорилось об очистке Северодонецка от врага. Арестович говорит, что это вполне возможно, если иметь "3 – 4 полноценных бригады". Мол, этого хватит для начала эффективной работы.
Или даже 2-3 полноценных, механизированных, базированных бригад. По соотношению сил и ресурсов сторон, даже одна такая бригада на вес золота,
– отметил Арестович.
Также добавил, что у нашей армии уже был бы этот ресурс, если бы Германия дала вооружение, долгое время только обещающее. Раньше ведь говорилось, что в рамках поддержки от этого государства нам должны прийти как минимум:
- 85 зенитных танков "Гепард";
- 50 танков "Леопард";
- несколько самоходных артиллерийских установок PzH 2000
Этой техники хватило бы на формирование одной или даже 2 полноценных бригад.
Почему власти Германии говорят и не присылают
По мнению Арестовича, канцлер Германии Олаф Шольц не может определить свой политический курс. Он действительно делает очень громкие заявления о предоставлении помощи . В частности, даже недавно сказал, что цивилизованный мир не может позволить Путину выиграть эту войну . Однако часто на словах это все и кончается.
Бесспорно, такие суждения не распространяются на всю помощь, оказываемую Германией – финансовой и гуманитарной. Однако советник главы ОП отметил, что немецкий народ поддерживает также оказание помощи тяжелым вооружением.
Показательный пример недавно
Недавно Польша предоставила Украине многие свои модернизированные танки Т-72. Страна перед этим договорилась, что предоставляет свою технику и Германия затем направит свои танки в Польшу.
Однако уже 24 мая стало известно о предполагаемом срыве договоренностей. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что этого "замещения" не произошло. "Вы не сдержали этого обещания. И, честно говоря, мы очень разочарованы", – обратился Дуда к власти Германии.