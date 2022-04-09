В медицинском составе команды HelpUA.ch (Швейцария) 24 каналу рассказали, что работают над двумя жизненно важными проектами, которые помогут спасать жизни украинцев на войне.

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Сбор денег на важную медаппаратуру

В частности, там собирают аптечки стандарта IFAK, а также покупают медицинские аппараты ВАК, которые дают возможность лечить глубокие раны. Их планируют передать в госпитали первой и второй линии, которые принимают пациентов из самых горячих точек (Киев, Запорожье и др).

Справка. ВАК-терапия применяется в случаях, когда отсутствует возможность первичного закрытия ран как после, так и между их хирургическим обработкой.

В связи с массированными атаками России на население Украины, потребность в этих аппаратах ощутимо возросла. Один аппарат ВАК – это лечение одной раны.

Команда HelpUA.ch рассказала, что имеет контакт непосредственно с производителем этой аппаратуры, поэтому есть возможность покупать их по более низким ценам.

Однако для этого нужна помощь всех неравнодушных. Чтобы закупить 30 аппаратов и расходных материалов для быстрой доставки в больницы, нужно 45 тысяч долларов.

Как можно приобщиться к сбору денег

Деньги можно отправить на этот счет:

IBAN: CH95 8080 8004 2843 1418 2

BIC/SWIFT: RAIFCH22XXX

Beneficiary: HelpUA.ch, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Switzerland

Продолжается сбор денег на аппараты ВАК / Фото Olga Lang