У медичному складі команди HelpUA.ch (Швейцарія) розповіли 24 каналу, що працюють над двома життєво важливими проєктами, які допоможуть рятувати життя українців на війні.

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Збір грошей на важливу медапаратуру

Зокрема, там збирають аптечки стандарту IFAK, а також купують медичні апарати ВАК, які дають можливість лікувати глибокі рани. Їх планують передати до шпиталів першої та другої лінії, які приймають пацієнтів з найгарячіших точок (Київ, Запоріжжя тощо).

Довідка. ВАК-терапія застосовується у випадках, коли відсутня можливість первинного закриття ран як після, так і між їхнім хірургічним обробленням.

У зв'язку з масованими атаками Росії на населення України, потреба в цих апаратах відчутно зросла. Один апарат ВАК – це лікування однієї рани.

Команда HelpUA.ch розповіла, що має контакт безпосередньо з виробником цієї апаратури, тому є змога купувати їх за нижчими цінами.

Однак для цього потрібна допомога всіх небайдужих. Щоб закупити 30 апаратів та розхідних матеріалів для найшвидшої доставки у лікарні, потрібно 45 тисяч доларів.

Як можна долучитися до збору грошей

Гроші можна надіслати на цей рахунок:

IBAN: CH95 8080 8004 2843 1418 2

BIC/SWIFT: RAIFCH22XXX

Beneficiary: HelpUA.ch, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Switzerland



Триває збір грошей на апарати ВАК / Фото Olga Lang