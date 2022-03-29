Рано-вранці 24 лютого наше життя змінилося, в наш дім прийшла біда. Наші міста у вогні, наші діти у сльозах, а у наших серцях – біль і лють.

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"Будемо з вами до перемоги": допоможіть 24 каналу – дивіться відео

Усі ми – бійці, кожен на своєму фронті

​Ведуча Катерина Соляр звернулася до українців, зазначивши, що за час повномасштабної війни кожен з нас багато втратив, але ніхто не залишився сам. Ми тепер точно знаємо, хто нам друг, а хто лише вдавав такого. Ми стали одним цілим. Ми щоденно воюємо, волонтеримо, зводимо барикади, риємо траншеї, вивозимо з-під обстрілів, готуємо на всіх і рахуємо дні нашої звитяги.

Ми вже перемогли. Нам залишилося тільки вичистити цю погань з нашої землі,

– каже Катерина Соляр.

Нам усім здається, що ми робимо недостатньо, замало допомагаємо і могли б робити ще більше. Та це не так.

"Якщо ви у війську, ви точно на своєму місці, якщо волонтерите – то не замало, якщо ви мама і ваші діти в безпеці – ви вже велика молодець", – не сумнівається ведуча.

Наша боротьба – це не спринт, а тривалий марафон. Ми маємо розраховувати свої сили й робити все можливе кожен на своєму місці.

Поле бою команди 24 каналу – це інформаційний фронт. Наш марафон триває з першого дня війни. "Ми будемо з вами до останнього, до нашої перемоги", – запевняє Соляр.

Потребуємо вашої допомоги

Та для інформаційної боротьби ми дуже потребуємо вашої підтримки. Через війну канал втратив усю рекламу, і наші ресурси закінчуються. Ми знаємо, що ви з нами, ми отримуємо ваші слова підтримки з усього світу. Якщо наша робота для вас важлива, підтримайте нас будь-якою сумою.

"Але не треба віддавати останнє, спочатку подбайте про своїх рідних та тих, хто нас захищає", – закликає ведуча.

Ми дуже на вас розраховуємо! Разом переможе, а потім відбудуємо свою мрію!

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