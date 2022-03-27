Як світ став фанатом ЗСУ

Частину зброї ми вже отримуємо. Про це вже говорять і в публічному просторі, і також кулуарно.

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Можемо констатувати, що ми отримуємо безпрецедентну військову допомогу від світу тому, що світ бачить нашу відвагу і силу. Питання зброї вирішується. В тому числі – й щодо винищувачів.

Дуже важливий момент: українці захищаються навіть ефективніше, ніж про це свідчать класичні статистики. В той час, як класична формула 1:3, тобто на кожного нашого вбитого солдата повинно вмирати троє ворогів, у нас навіть більше ніж чотири на одного. Це говорить про дві ключові речі: звитягу наших ЗСУ, тероборони та населення, високотехнологічність отримуваної нами зброї.

Хитрий план з літаками і жадібними окупантами

Якщо говорити окремо про літаки, то перемовини в цій частині затягуються. Поляки намагаються укріпити й себе в тому числі. Але, я думаю, що Штати мають зараз в запасі ще кілька десятків "Сушок" для України – саме вони можуть бути передані нам.

"Укроборонпром" сьогодні теж проводить перемовини, й уже кілька літаків не військового призначення від приватних корпорацій передали державі Україна.

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Крім того, зараз ведеться кампанія із закупівлі літаків на отримані від народних донейтів на армію кошти. Ми пропонуємо росіянам, які готові здати свої літаки вартістю в 40 – 50 – 60 мільйонів доларів, віддати їх нам, отримавши натомість мільйон доларів грошової винагороди особисто в руки.

Частина російських пілотів уже задумалася над тим, де провести свою старість: в Росії, з якої вийшли всі світові компанії, економіка якої руйнується, чи, наприклад, отримати гроші й поїхати жити десь в Іспанії. Тому, скажімо так, робота ведеться по всіх напрямках. Зокрема, і нелінійними шляхами.

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