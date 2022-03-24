Цивільна армія працює

Опрацьовуємо і надаємо актуальні рекомендації. Йдеться про поводження з документами, продовольчу логістику, організацію евакуації, створення гуманітарних коридорів…

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Жодного разу не відчувала від колег розпачу, хоч би як важко там було. Усі адаптувалися до критичних умов і стали осередками нашої держави там, де наразі прорвався ворог. По суті – частиною цивільної армії, що захищає наші національні інтереси.

Публічні службовці демонструють на окупованих територіях надзвичайне лідерство. У Херсоні, наприклад, вони консультують людей із правових, фінансових і просто життєвих питань. Люди ідуть до них, а не до "гауляйтерів" бродячих шапіто, десантованих у громади окупантами.

Самостійність, яка не снилась окупантам

Визначальну роль в області грає самоврядування. Зберегли чинність більшість рад, працюють комунальні підприємства. Місцеві лідери розподіляють продовольство, засоби гігієни та ліки, акумульовані обласними адміністраціями до ворожої інтервенції, забезпечують життєдіяльність, відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

На жаль, не всі витримують безмежну напругу. Днями пішов із життя заступник міського голови Херсона Анатолій Хоменко, який із перших днів війни особисто виїжджав на відновлення об'єктів і ліній енергопостачання. Йому було лише 62…

Місцеві лідери забезпечують присутність України на окупованих територіях. Змушують своїми діями усіх відчувати, що Херсон, Донеччина і Луганщина – це Україна. До речі, ворог також це усвідомлює. І у відповідь – чинить терор.

Ця ланка боротьби вимагає підтримки усієї країни. Завдання центральної влади – компенсувати брак державних послуг громадянам за лінією фронту. До повного повернення наших територій. Наразі ці послуги подекуди частково або повністю недоступні. Причина – катастрофічні руйнації або злочинний тиск на публічних службовців, які стали заручниками окупантів.

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План перемоги на місцях

Нам важливо зберегти комунікацію зі своїми громадянами. А разом із цим – віру в спільну перемогу. Комунікація складається із чітких рішень, що полегшують життя людей під час війни. Таких, наприклад, як створення урядом стратегічного запасу продуктів харчування, які безкоштовно надаються мешканцям прифронтових територій. Або дозволу Кабміну України відтермінувати оплату комунальних послуг, якщо споживач не має грошей. Чи рекомендації Національного банку фінансовим установам запровадити кредитні канікули.

Безумовно, частина цих ініціатив спрямована на допомогу тим, кому найважче. Натомість усі, хто має сили, упевнена, і надалі будуть підтримувати державу податками і регулярними сплатами.

Цифрова "зброя" для захисту своїх

Пам'ятаємо, що Україна – могутня цифрова держава. Ми звикли до онлайн-послуг і наша взаємодія із державою часто не потребує формального контакту.

Сьогодні скасовують ще більше зайвих довідок, навіть електронних. Спрощено податкову звітність, аби громадяни взагалі цим не переймалися на окупованих територіях. Податки зменшено. Підприємці отримали нагоду накопичити сили й згодом відкрити друге дихання у бізнесі. Деякі послуги може надавати особа, уповноважена місцевою територіальною громадою. Тобто це можна робити просто у себе вдома. У кожному місті є ЦНАП. Можна звертатися у будь-який. Не обов'язково за місцем реєстрації.

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Створено кілька державних контакт-центрів і гарячих ліній. У НАДС ми також відкрили свій колцентр. Приймаємо дзвінки з окупованих територій і надаємо усю необхідну інформацію. Упевнена, держава уникне інформаційного вакууму. Мешканці окупованих територій – відчують єдність із своєю державою.

Україна переможе. А "шапіто гауляйтерів" вирушить в останню подорож за гастрольною афішею "русского воєнного корабля".

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