Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, именно это и положено в подход к новому соглашению о безопасности.
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Кулеба: Требуем гарантии не только от России
Как рассказал глава украинского МИД, изучают опыт каждой страны и ищут собственную оптимальную модель.
Было бы безумием с нашей стороны требовать таких гарантий только от России. Нам нужны комплексные гарантии от всех ключевых игроков,
– подчеркнул он.
Также Кулеба отметил, что новое соглашение о безопасности должно базироваться на 2 ключевых принципах:
- незыблемость территориальной целостности Украины;
- жесткие гарантии безопасности.
"Нам нужны жесткие гарантии. Такие, какие существуют в том же НАТО. Если на нас кто-то напал, то другие обязуются тем или иным способом, который должен быть подробно прописан, нас защищать. Тогда эта система может сработать", – рассказал. министр иностранных дел.
Заметим, что новые гарантии безопасности заговорил Владимир Зеленский. В одном из своих видеообращений он отметил, что они должны быть долгосрочными, четкими и юридически закрепленными.
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