Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, саме це і покладено у підхід до нової безпекової угоди.
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Кулеба: Вимагаємо гарантії не лише від Росії
Як розповів очільник українського МЗС, наразі вивчають досвід кожної країни та шукають власну оптимальну модель.
Було б божевіллям із нашого боку вимагати таких гарантій лише від Росії. Нам потрібні комплексні гарантії від усіх ключових гравців,
– наголосив він.
Також Кулеба зазначив, що нова безпекова угода має базуватись на 2 ключових принципах:
- непорушність територіальної цілісності України;
- жорсткі гарантії безпеки.
"Нам потрібні жорсткі гарантії. Такі, які існують у тому ж НАТО. Якщо на нас хтось напав, то інші зобов'язуються в той чи інший спосіб, який має бути детально прописаний, нас захищати. Тоді ця система може спрацювати", – розповів міністр закордонних справ.
Зауважимо, що про нові безпекові гарантії заговорив Володимир Зеленський. В одному зі своїх відеозвернень він зауважив, що вони мають бути довгостроковими, чіткими та юридично закріпленими.
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