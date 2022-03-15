На цьому наголосив президент Зеленський у своєму новому відеозверненні 15 березня, передає 24 канал.

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Нам потрібні довгострокові безпекові гарантії для держави, для всіх українців. Але конкретні речі, конкретні гарантії, юридично закріплені, щоб жодного сумніву у них не було,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що гарантії мають бути такими, щоб не звучало більше жодних відмовок. Щоб не повторилася ситуація з Будапештським меморандумом. Адже ті країни мали силу, щоб зупинити російське вторгнення превентивно та обкласти достатніми санкціями, щоб Росія не пішла в Україну з війною.

Зеленський про НАТО

Президент також сказав, що ситуація з НАТО показує, чи насправді двері Альянсу відкриті для України. Адже за 20 днів війни Україні так і не вдалося переконати НАТО закрити небо над нашою територією.

Але Україна продовжить виборювати гарантії. "Ми від цього не відмовимось. Нам потрібні літаки. І я продовжу про це говорити, продовжу цього добиватись", – сказав Зеленський.

Детальніше – Денне звернення Зеленського за 15 березня: дивіться відео