Український президент 15 березня, на двадцятий день повномасштабного вторгнення держави-агресорки записав нове звернення, повідомляє 24 канал. У ньому, зокрема, розповів, чим є війна проти України для самої Росії.

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Росія руйнує і себе

Зеленський наголосив, що, обстрілюючи українські міста, Росія руйнує і себе.

Бо кожен постріл, кожен удар по Україні – кроки до самознищення Росії, до її самоізоляції, бідності та деградації. Росію залишають усі, хто просто хоче жити,

– зазначив політик.

Йдеться про науковців, артистів, бізнесменів, програмістів. Такого удару по людському капіталу Росія не переживала десятки років. "Удару, який завдала собі сама", – уточнив президент.

Однак українців це не хвилює. Для нашої держави важливо зберегти свій народ.

Масові атаки ворога у ніч на 15 березня

Український лідер нагадав, що у ніч на 15 березня майже по всій території країни були повітряні тривоги.

Ракетним ударом зруйнований аеропорт у Дніпрі. У Харкові російські авіабомби били по житлових кварталах. А ще артилерія, а ще міномети. Бої тривають і в області,

– продовжив Зеленський.

Крім того, завали після атаки росіян продовжують розбирати в Рівному. Чернігів та Остер переживають таку жорстку атаку Росії, "що вона стерла у пил будь-які свої претензії на культурний зв'язок з часами Русі".

Загарбники атакували й Київ. У результаті зруйновані 4 житлові будинки, відомо про 5 загиблих.

Глава держави наголосив, що в росіян немає коріння, пам'яті та душі.

Новий керівник Київської ОВА

"Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своєю ключовою метою Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною", – заявив глава держави. Він назвав такі сподівання противника "абсурдом з усіх поглядів".

Для того, щоб додатково посилити оборону Київщини та столиці, я призначив керівником обласної військової адміністрації призначено Олександра Павлюка,

– додав президент.

Звільнений голова ОВА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

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Денне звернення президента за 15 березня: дивіться відео