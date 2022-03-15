Украинский президент 15 марта, на двадцатый день полномасштабного вторжения государства-агрессорки, записал новое обращение, сообщает 24 канал. В нем, в частности, рассказал, чем война против Украины для самой России.

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Россия разрушает и себя

Зеленский подчеркнул, что обстреливая украинские города, Россия разрушает и себя.

Ибо каждый выстрел, каждый удар по Украине – шаги к самоуничтожению России, ее самоизоляции, бедности и деградации. Россию покидают все, кто просто хочет жить,

– отметил политик.

Речь идет о ученых, артистах, бизнесменах, программистах. Такого удара по человеческому капиталу Россия не переживала десятки лет. "Удар, который нанесла сама", - уточнил президент.

Однако украинцев это не волнует. Для нашего государства важно сохранить свой народ.

Массовые атаки врага в ночь на 15 марта

Украинский лидер напомнил, что в ночь на 15 марта почти на всей территории страны были воздушные тревоги.

Ракетным ударом разрушен аэропорт в Днепре. В Харькове российские авиабомбы били по жилым кварталам. А еще артиллерия, еще минометы. Бои продолжаются и в области,

– продолжил Зеленский.

Крім того, завали після атаки росіян продовжують розбирати в Рівному. Чернігів та Остер переживають таку жорстку атаку Росії, "що вона стерла у пил будь-які свої претензії на культурний зв'язок з часами Русі".

Загарбники атакували й Київ. У результаті зруйновані 4 житлові будинки, відомо про 5 загиблих.

Глава держави наголосив, що в окупантів немає коріння, пам'яті та душі.

Новий керівник Київської ОВА

"Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своєю ключовою метою Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною", – заявив глава держави. Він назвав такі сподівання противника "абсурдом з усіх поглядів".

Для того, чтобы дополнительно усилить оборону Киевщины и столицы, я назначил руководителем областной военной администрации назначен Александр Павлюк,

– добавил президент.

Уволенный председатель ОВА Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

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