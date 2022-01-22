По словам Дмитрия Кулебы, заявления немецкой стороны сейчас не соответствуют тому уровню угрозы, которая существует. Поэтому глава украинского МИД, Берлин должен прекратить поощрять Россию к агрессии против Украины.

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Немецкие заявления разочаровывают

Дмитрий Кулеба заявил, что последние заявления Германии разочаровывают. Это касается и заявления главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что необходимости в отключении России от SWIFT нет, запрета партнерам поставлять немецкое оружие Украине и слова главы ВМС Кая-Ахима Шенбаха о "потерянном Крым".

Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями,

– заявил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что единство Запада из-за российской угрозы важно, как никогда. Однако заявления, которые звучат в Германии, подрывают его.

О чем говорил Кулеба

Эстония передала Украине оружие американского производства. Это случилось сразу же после того, как США разрешили партнерам предоставлять нашему государству свое вооружение. Однако Германия категорически выступает против предоставления оружия немецкого производства.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что отключение России от межбанковской системы SWIFT является самой жесткой мерой, однако "не самой действенной", поэтому она не поддерживает такого решения.

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина "навсегда потеряла Крым". В МИД Украины резко раскритиковали слова вице-адмирала и требуют объяснений от немецкого правительства.

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Текст публикации Кулебы

Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания относительно отключения РФ от SWIFT – не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности.

Ныне как никогда важно единство Запада в отношении России. Для его достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину.

Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями.