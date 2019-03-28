Нынешние выборы – возможность изменить систему, – Юлия Тимошенко

Выборы президента – это шанс на реальные изменения в стране. Именно поэтому украинцы должны прийти и проголосовать, чтобы не оставить преступную мафию при власти.

Об этом Юлия Тимошенко подчеркнула во время митинга в г. Снигиревка на Николаевщине, где она находится в рамках своего масштабного предвыборного тура (посещены 58 населенных пунктов почти во всех областях Украины). Об этом говорится на сайте партии.

По словам лидера "Батькивщины", инициированный и разработанный с лучшими специалистами страны Новый курс – стратегия развития Украины – предусматривает все необходимые шаги для изменений.

"Новый курс сделает инвентаризацию всех наших ресурсов, он точно определяет, где наши возможности и как нам поднимать страну", – пояснила она.

Прежде всего, стратегия Тимошенко будет предусматривать очень важный шаг – переход от отсталой сырьевой экономики к экономике инновационного развития. В первые три года будет существовать государственная политика развития фермерства, сельхозпроизводства, кооперативов и будет поощряться полная переработка нашей сельхозпродукции, отметила она. Это поможет нам прекратить быть сырьевым придатком развитых стран.

Новый курс ставит ключевой задачей также за 5 лет достичь уровня экономики и доходов соседней Польши. Так, при новом президенте минимальная пенсия будет не меньше прожиточного минимума – 4425 грн.

"Но это для тех людей, у кого минимальный стаж. Не может быть уравниловки: человек, проработавший 30 лет не может иметь такую пенсию, как и человек, который 5 лет проработал", – сообщила кандидат в Президенты и добавила, что будет внедрена также персонифицированная пенсионная система.

После выборов будет введено и медицинское страхование. Так, работодатели за счет снижения вдвое налогов будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку будет платить государство.

Кроме того, подчеркнула Юлия Тимошенко, цены на газ после выборов будут снижены вдвое и, как следствие, на тепло и на горячую воду также упадут, а газ собственной добычи будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.

Не обошла вниманием глава партии и поддержку молодежи: в Новом курсе четко прописаны все необходимые шаги для обеспечения работой, достойной зарплатой и жильем.

Молодые семьи получат пособие на ребенка, которое платило правительство Тимошенко: "Выплата при рождении первого ребенка составит 50 тыс. грн, второй – 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более – сумма достигнет 150 тыс. грн".

Юлия Тимошенко заверила, не прийти на выборы – значит дать власти бюллетень для фальсификаций.

"Если мы все включимся, у них шанса не будет. Закончится эпоха руин и начнется эпоха возрождения и успеха", – подытожила она.