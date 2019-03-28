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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Нинішні вибори – можливість змінити систему, – Юлія Тимошенко

      46 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Вибори президента – це шанс на реальні зміни в країні. Саме тому українці повинні прийти і проголосувати, щоб не залишити злочинну мафію при владі.

      На цьому Юлія Тимошенко наголосила під час мітингу в м.Снігурівка на Миколаївщині, де вона перебуває в межах свого масштабного передвиборного туру (відвідано 58 населених пунктів майже в усіх областях України). Про це йдеться на сайті партії.

      За словами лідера "Батьківщини", ініційований нею та розроблений з кращими фахівцями країни Новий курс – стратегія розвитку України – передбачає всі необхідні для змін кроки.

      "Новий курс зробить інвентаризацію всіх наших ресурсів, він точно визначає, де наші можливості і як нам піднімати країну", – пояснила вона.

      Насамперед, стратегія Тимошенко передбачатиме дуже важливий крок – заміну відсталої сировинної економіки на економіку інноваційного розвитку. У перші три роки існуватиме державна політика розвитку фермерства, сільгоспвиробництва, кооперативів і заохочуватиметься повна переробка нашої сільгосппродукції, зазначила вона. Це допоможе нам припинити бути сировинним придатком розвинених країн.

      Новий курс ставить ключовим завданням також за 5 років досягнути рівня економіки та доходів сусідньої Польщі. Так, за нового президента мінімальна пенсія буде не менше прожиткового мінімуму – 4425 грн.

      "Але це для тих людей, у кого мінімальний стаж. Не може бути зрівнялівки: людина, яка пропрацювала 30 років не може мати таку пенсію, як і людина, яка 5 років пропрацювала", – повідомила кандидат у Президенти і додала, що буде запроваджена також персоніфікована пенсійна система.

      Після виборів буде запроваджено і медичне страхування. Так, роботодавці за рахунок зниження вдвічі податків платитимуть обов’язкову страховку для працюючих, а для пенсіонерів і дітей, непрацездатних страховку платитиме держава.

      Окрім того, наголосила Юлія Тимошенко, ціни на газ після виборів будуть знижені вдвічі і, як наслідок, на тепло і на гарячу воду також впадуть, а газ власного видобутку буде спрямовано на потреби населення та бюджетної сфери.

      Не оминула увагою голова партії і підтримку молоді: у Новому курсі чітко прописані всі необхідні кроки для забезпечення роботою, гідною зарплатою та житлом.

      Молоді сім’ї отримають допомогу на дитину, яку платив уряд Тимошенко: "Виплата при народженні першої дитини становитиме 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а після народження третьої і більше – сума сягатиме 150 тис. грн".

      Юлія Тимошенко запевнила, не прийти на вибори – означає дати владі бюлетень для фальсифікацій.

      "Якщо ми всі включимось, у них шансу не буде. Закінчиться епоха руїн і почнеться епоха відродження та успіху", – підсумувала вона.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
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