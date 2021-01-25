Президент США Джо Байден пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Американский глава выразил свое стремление укрепить отношения между двумя государствами.

Источник: Белый дом.

О чем говорили президенты

Франция является старейшим союзником США, поэтому Байден отметил трансатлантическое единство.

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Страны должны продолжать сотрудничать в формате НАТО и развивать партнерство между США и Евросоюзом.

Байден и Макрон были одинаковы в своих взглядах относительно решения вопросов изменения климата, борьбы с пандемией коронавируса и оздоровления мировой экономики.

Президенты США и Франции договорились сотрудничать и с приоритетными вопросами внешней политики, включая проблемы, связанные с Китаем, Ближним Востоком, Россией и странами Африки к югу от Сахары,

– говорится в сообщении.

Кому уже звонил Байден

Первые международные переговоры на посту главы США Байден провел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.