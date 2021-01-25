Президент США Джо Байден поспілкувався по телефону з французьким колегою Еммануелем Макроном. Американський глава висловив своє прагнення зміцнити стосунки між двома державами.

Джерело: Білий дім.

Про що говорили президенти

Франція є найстарішим союзником США, тож Байден наголосив на трансатлантичній єдності.

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Країни повинні продовжувати співпрацювати у форматі НАТО та розвивати партнерство між США та Євросоюзом.

Байден і Макрон були однакові у своїх поглядах щодо вирішення питань зміни клімату, боротьби з пандемією коронавірусу та оздоровлення світової економіки.

Президенти США та Франції домовилися співпрацювати і з пріоритетними питаннями зовнішньої політики, включаючи проблеми, пов'язані з Китаєм, Близьким Сходом, Росією і країнами Африки на південь від Сахари,

– мовиться у повідомленні.

Кому вже телефонував Байден

Перші міжнародні переговори на посаді глави США Байден провів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.