Зміцнення НАТО та боротьба з пандемією: деталі розмови Байдена з Макроном
Президент США Джо Байден поспілкувався по телефону з французьким колегою Еммануелем Макроном. Американський глава висловив своє прагнення зміцнити стосунки між двома державами.
Джерело: Білий дім.
Про що говорили президенти
Франція є найстарішим союзником США, тож Байден наголосив на трансатлантичній єдності.
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Країни повинні продовжувати співпрацювати у форматі НАТО та розвивати партнерство між США та Євросоюзом.
Байден і Макрон були однакові у своїх поглядах щодо вирішення питань зміни клімату, боротьби з пандемією коронавірусу та оздоровлення світової економіки.
Президенти США та Франції домовилися співпрацювати і з пріоритетними питаннями зовнішньої політики, включаючи проблеми, пов'язані з Китаєм, Близьким Сходом, Росією і країнами Африки на південь від Сахари,
– мовиться у повідомленні.
Кому вже телефонував Байден
- Перші міжнародні переговори на посаді глави США Байден провів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
- Вони домовилися зустрітися у наступному місяці, "щоб досягти прогресу у важливій роботі з відновлення глибокої та тривалої дружби між Канадою і США".
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