Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. На Мюнхенскую конференцию пригласили так называемых российских оппозиционеров, но их речи были бессодержательны, подчеркнул политолог.

Смотрите также Вице-президент США официально обвинила режим Путина в преступлениях против человечества

На Мюнхенской конференции, как правило, Россия была привилегированной, а теперь ее официального представительства не было вообще. Однако "все равно надо было кого попросить, например, поработали подставками, поэтому туда пригласили так называемых российских оппозиционеров", отметил политолог.

О чем говорили россияне

На конференции от представителей России в очередной раз прозвучали тезисы о том, что Россию нельзя разваливать, у нее особый путь. Давидюк отметил, что от них не прозвучало ничего антиимпериалистического.

Когда выступает российский оппозиционер, а в его словах читается тупая, примитивная российская пропаганда – это противно и слушать не хочется. Если у тебя есть выбор послушать кого-то другого, то понятно, что ты отворачиваешься и идешь слушать кого-то другого,

– добавил Давидюк.

Давидюк о Мюнхенской конференции: смотреть видео

Имеют собственный просчет

Политолог назвал всех российских оппозиционеров "маленькими Путиными, продолжением Кремля и продолжением их практик".

Я не вижу от них большого желания убить Путина, снести Путина или, например, развалить Россию,

– подчеркнул говорящий.

Он убежден, что их планы выглядят так: "вы меня поставьте президентом, а я вам даю 10 обязанностей, которые вы попросите, а дальше буду нападать на соседние страны: на Молдову, Грузию, Украину, и буду вести такую же политику, просто президента будет звать не Ельцин, Путин, а по-другому".

Они еще раз подтвердили, что единственная оппозиция России – это ВСУ, которые на поле боя избивают и унижают Путина.

– добавил Давидюк.

Пытаются проникнуть в политику

Давидюк назвал российских оппозиционеров "типичными тунеядцами", которые за счет Запада и Украины хотят заскочить в политику. Для них – это "блогинг и дешевый пиар". Они были примитивными маргиналами, а сейчас пытаются претентовать на более высокие должности, заметил говорящий.

Это банда, которая ездит по европейским форумам, выпрашивает деньги, которые вместо революционной и взрывной деятельности использует прямо на шампанское и икру.

– подчеркнул эксперт.

Российские оппозиционеры в Мюнхене: что известно