Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. На Мюнхенскую конференцию пригласили так называемых российских оппозиционеров, но их речи были бессодержательны, подчеркнул политолог.
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На Мюнхенской конференции, как правило, Россия была привилегированной, а теперь ее официального представительства не было вообще. Однако "все равно надо было кого попросить, например, поработали подставками, поэтому туда пригласили так называемых российских оппозиционеров", отметил политолог.
О чем говорили россияне
На конференции от представителей России в очередной раз прозвучали тезисы о том, что Россию нельзя разваливать, у нее особый путь. Давидюк отметил, что от них не прозвучало ничего антиимпериалистического.
Когда выступает российский оппозиционер, а в его словах читается тупая, примитивная российская пропаганда – это противно и слушать не хочется. Если у тебя есть выбор послушать кого-то другого, то понятно, что ты отворачиваешься и идешь слушать кого-то другого,
– добавил Давидюк.
Давидюк о Мюнхенской конференции: смотреть видео
Имеют собственный просчет
Политолог назвал всех российских оппозиционеров "маленькими Путиными, продолжением Кремля и продолжением их практик".
Я не вижу от них большого желания убить Путина, снести Путина или, например, развалить Россию,
– подчеркнул говорящий.
Он убежден, что их планы выглядят так: "вы меня поставьте президентом, а я вам даю 10 обязанностей, которые вы попросите, а дальше буду нападать на соседние страны: на Молдову, Грузию, Украину, и буду вести такую же политику, просто президента будет звать не Ельцин, Путин, а по-другому".
Они еще раз подтвердили, что единственная оппозиция России – это ВСУ, которые на поле боя избивают и унижают Путина.
– добавил Давидюк.
Пытаются проникнуть в политику
Давидюк назвал российских оппозиционеров "типичными тунеядцами", которые за счет Запада и Украины хотят заскочить в политику. Для них – это "блогинг и дешевый пиар". Они были примитивными маргиналами, а сейчас пытаются претентовать на более высокие должности, заметил говорящий.
Это банда, которая ездит по европейским форумам, выпрашивает деньги, которые вместо революционной и взрывной деятельности использует прямо на шампанское и икру.
– подчеркнул эксперт.
Российские оппозиционеры в Мюнхене: что известно
- Политолог Игорь Эйдман считает, что Запад не хочет иметь ничего общего с властями Россией, впрочем, заинтересован в российских оппозиционерах.
- Среди приглашенных российских оппозиционеров-эмигрантов были Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Жанна Немцова, Юлия Навальная.
- В частности, Гарри Каспаров сказал, что победа Украины в войне – необходимое условие для положительных изменений в российском обществе, а российскому народу следует понять, что Россия проиграет.