Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Одним из важных выступлений на Мюнхенской конференции стал спич вице-президента США Камалы Гаррис.
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Пионтковский заметил, что большую часть своего выступления Гаррис посвятила обвинениям России в совершении военных преступлений. В заключение политик заявила, что Соединенные Штаты Америки официально выдвигают обвинения России в совершении преступлений против человечества.
Это очень серьезное заявление. Она меняет, если в этом еще была необходимость, отношение к Путинскому режиму и к этой войне,
– добавил оппозиционер.
Детальнее о позиции США
Вице-президент США также заявила о привлечении ответственности не только конкретных виновных в преступлениях, но и все руководство России.
По словам Пионтковского, многие ожидают визита президента США Джозефа Байдена в Варшаву и его важных политических заявлений, которые еще больше подняли бы ставки в этом конфликте. Ведь в это время запланировано выступление Владимира Путина. Ожидается определенная конфронтация на высшем уровне между заявлениями Байдена и Путина.
Поэтому официальное обвинение России в преступлениях против человечества – это серьезная разминка, мягко говоря, для визита Байдена и его заявлений.
– убежден Пионтковский.
Выступление Камалы Харрис: подробнее
- Гаррис заявила, что как прокурор в прошлом, она может оценить доказательства преступлений российской армии в Украине и не сомневается в том, что имеющиеся факты свидетельствуют о совершении Россией преступлений против человечности.
- Она подчеркнула, что США и дальше будут поддерживать расследование военных преступлений России в Украине.
- Гаррис отметила, что "Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо".