Ответ Главнокомандующего силами НАТО в Европе был утвердительным. Он также назвал другую необходимую Украине для наступления оружие.

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Что нужно Украине, чтобы провести успешное наступление

Генерал Каволи на брифинге заявил, что Украине успешного наступления и дальнейшей победы нужны не только истребители F-16. Вооруженным Силам Украины нужны ракеты большей дальности, которые позволили наносить удары по российским позициям издалека.

Это поставило бы под угрозу российские штабы и тыловые линии снабжения и помогло бы сорвать военную машину окупантов внутри страны.

Ответ генерала идет дальше предыдущих публичных комментариев высших должностных лиц национальной безопасности, которые заявили, что не исключают отправки истребителей в будущем, но также отмечают, что противовоздушная оборона является самой актуальной текущей потребностью,

– отмечают в Politico.

В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности Каволи подчеркнул, что США и их союзники должны прислать Украине самое современное оружие, которое только могут. Речь идет о передовые самолеты, дроны и ракеты с дальностью более 100 км. Именно это поможет украинскому государству дать достойный отпор агрессору.

Обратите внимание! Генерал Кристофер Каволи является Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженными силами США.

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Ранее военный эксперт называл оружие, которое заставит россиян отступить

Военный эксперт Михаил Притула в разговоре с 24 Каналом заявил, что только мощная артиллерия и большой запас высокоточных боеприпасов заставят россиян отступить с территории Украины. Это поможет эффективно уничтожать вражескую артиллерию, пехоту и бронетехнику на больших расстояниях.

Специалист объясняет, что когда у сидящих в окопах пехотинцев отсекает любую поддержку, в том числе логистику и боеприпасы, им ничего не остается, кроме того, как отступить. Таким образом, Западная артиллерия может помочь прогнать россиян из Украины.