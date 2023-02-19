Відповідь Головнокомандувача силами НАТО в Європі була ствердною. Він також назвав іншу необхідну Україні для наступу зброю.

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Що потрібно Україні, аби провести успішний наступ

Генерал Каволі на брифінгу заявив, що Україні успішного наступу і подальшої перемоги потрібні не лише винищувачі F-16. Збройним Силам України потрібні ракети більшої дальності, які б дозволили завдавати ударів по російських позиціях здалеку.

Це б поставило під загрозу російські штаби й тилові лінії постачання і допомогло б зірвати військову машину окупантів усередині країни.

Відповідь генерала йде далі, ніж попередні публічні коментарі вищих посадових осіб національної безпеки, які заявили, що не виключають відправки винищувачів у майбутньому, але також зазначають, що протиповітряна оборона є найактуальнішою поточною потребою,

– зазначають у Politico.

Зокрема на Мюнхенській конференції з безпеки Каволі наголосив, що США та союзники мають надіслати Україні найсучаснішу зброю, яку тільки можуть. Мовиться про передові літаки, дрони та ракети з дальністю понад 100 кілометрів. Саме це допоможе українській державі дати гідну відсіч агресору.

Зверніть увагу! Генерал Крістофер Каволі є Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, а також главою Європейського командування збройних сил США.

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Раніше військовий експерт називав зброю, що змусить росіян відступити

Військовий експерт Михайло Притула у розмові з 24 Каналом заявив, що тільки потужна артилерія та великий запас високоточних боєприпасів змусять росіян відступити з території України. Саме це допоможе ефективно знищувати ворожу артилерію, піхоту та бронетехніку на великих відстанях.

Фахівець пояснює, що коли у піхотинців, які сидять в окопах, відсікає будь-яку підтримку, у тому числі логістику та боєприпаси, їм нічого не залишається, окрім того, як відступити. Таким чином, Західна артилерія може допомогти прогнати росіян з України.