Приказ главнокомандующего Залужного касается не только медиа, но и обычных граждан, фотографирующих и пишущих о войне. Самое важное – не сообщать о наименовании частей, подразделений и их расположении.

Россия напала на Украину: хронология основных событий

Нельзя распространять информацию об украинских военных

Также запрещено информировать о количестве военных в частях и подразделениях, количестве вооружения и техники, их состоянии и месте хранения. Следует умолчать и об условных отметках объектов.

Какая еще информация под запретом:

о проводимых или планирующих операциях;

о системе охраны и обороны воинских частей;

об имеющейся защите военного;

о порядке привлечения сил;

о сборе разведывательных данных;

о перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты);

о воинских частях и их тактике, методах действий;

об уникальных операциях и способе их выполнения;

об эффективности радиоэлектронной борьбы противника;

об отложенных или отмененных операциях.

Также необходимо избегать информирования о пропавшем или сбитом самолете, корабле, а также операциях по поиску и спасению. Безусловно не следует распространять пропаганду или оправдание агрессии России против Украины