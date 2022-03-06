Наказ головнокомандувача Залужного стосується не лише медіа, а й звичайних громадян, які фотографують та пишуть про війну. Найважливіше – не повідомляти про найменування частин, підрозділів та їхнього розташування.

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Не можна поширювати інформацію про українських військових

Також заборонено інформувати про кількість військових у частинах та підрозділах, кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання. Варто змовчати і про умовні позначки обʼєктів.

Яка ще інформація під забороною:

  • про операції, які проводять або планують;
  • про систему охорони та оборони військових частин;
  • про наявний захист військового;
  • про порядок залучення сил;
  • про збір розвідувальних даних;
  • про переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
  • про військові частини та їх тактику, методи дій;
  • про унікальні операції та спосіб їх виконання;
  • про ефективність радіоелектронної боротьби противника;
  • про відкладені або скасовані операції.

Також необхідно уникати інформування про зниклий або збитий літак, корабель, а також операції з пошуку і порятунку. Безумовно не слід поширювати
пропаганду або виправдання агресії Росії проти України.

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