Наказ головнокомандувача Залужного стосується не лише медіа, а й звичайних громадян, які фотографують та пишуть про війну. Найважливіше – не повідомляти про найменування частин, підрозділів та їхнього розташування.

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Не можна поширювати інформацію про українських військових

Також заборонено інформувати про кількість військових у частинах та підрозділах, кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання. Варто змовчати і про умовні позначки обʼєктів.

Яка ще інформація під забороною:

про операції, які проводять або планують;

про систему охорони та оборони військових частин;

про наявний захист військового;

про порядок залучення сил;

про збір розвідувальних даних;

про переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);

про військові частини та їх тактику, методи дій;

про унікальні операції та спосіб їх виконання;

про ефективність радіоелектронної боротьби противника;

про відкладені або скасовані операції.

Також необхідно уникати інформування про зниклий або збитий літак, корабель, а також операції з пошуку і порятунку. Безумовно не слід поширювати

пропаганду або виправдання агресії Росії проти України.

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