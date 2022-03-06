Наказ головнокомандувача Залужного стосується не лише медіа, а й звичайних громадян, які фотографують та пишуть про війну. Найважливіше – не повідомляти про найменування частин, підрозділів та їхнього розташування.
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Не можна поширювати інформацію про українських військових
Також заборонено інформувати про кількість військових у частинах та підрозділах, кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання. Варто змовчати і про умовні позначки обʼєктів.
Яка ще інформація під забороною:
- про операції, які проводять або планують;
- про систему охорони та оборони військових частин;
- про наявний захист військового;
- про порядок залучення сил;
- про збір розвідувальних даних;
- про переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
- про військові частини та їх тактику, методи дій;
- про унікальні операції та спосіб їх виконання;
- про ефективність радіоелектронної боротьби противника;
- про відкладені або скасовані операції.
Також необхідно уникати інформування про зниклий або збитий літак, корабель, а також операції з пошуку і порятунку. Безумовно не слід поширювати
пропаганду або виправдання агресії Росії проти України.
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