И в Беларуси, и в соседней стране-агрессоре государственные медиа и провластные блогеры хором утверждают, какой несамостоятельна Европа в принятии любых решений. Мол, Евросоюз зависит от США и шага без их одобрения ступить не может. Белорусское издание "Зеркало" и 24 Канал посмотрели, чем пропагандисты пытаются этот тезис подтвердить, и рассказывают, как они врут.

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Заголовки пропагандистов призваны сеять страх

"Формула Бжезинского загнала Европу в тупик", "Евросоюз обвинили в бессилии из-за полной зависимости от США", "Европа – колония США"... Если вы – уязвимый человек, то лучше не читайте заголовки белорусских и российских провластных изданий. Можно ведь и поверить невзначай, на что пропаганда и рассчитывает. Мы полистали это за вас.

Как лжет рупор Лукашенко: смотрите анализ пропаганды

И для начала – важная оговорка. Все подобные тексты – буквами на экране, что словами из уст дикторов – объединяет стремление показать, что там все уже поняли и признали эту правду и пытаются бороться. Авторы опусов пытаются назвать имена как можно большего числа экспертов, и чем они западнее по происхождению, тем лучше! Эксперты обязательно должны анализировать какой-либо доклад, подготовленный организацией со сложно запоминающейся аббревиатурой в названии.

Их выводы авторы должны почерпнуть из издания с как можно более западным названием, хотя достаточно даже, чтобы оно просто не было написано кириллицей. Очень желательно ссылаться хоть несколько раз на европейских и американских дипломатов, политические силы из тех краев, а еще очень хорошо, если текст будет перегружен не всегда ясными терминами и сложными многосложными предложениями. Знаете, зачем все? Чтобы выглядело солидно! Да, в эпоху нейросетей и электромобилей для многих это до сих пор – значительный фактор доверия. Действительно, кто пойдет гуглить, что это все за люди, организации, медиа и т.д.?

Вот вам пример. "СБ. Беларусь сегодня" – это газета администрации Александра Лукашенко – разродилась текстом "Как США держат ЕС на поводке". Поводом стало расследование журналиста Сеймура Херша о взрыве "Северных потоков", произошедшем в сентябре прошлого года. Мол, это все дело рук США. Сеймур Херш – известный журналист, Пулитцера в 1970-м получил, так что неудивительно, что пропаганда охотно взяла его версию на вооружение. Но вот только она была построена на данных единственного анонимного источника, да и другие расследования Херша много критиковали за недостоверность. К тому же в тексте о взрыве "Северного потока" есть ряд фактических нестыковок, но разве это волнует пропагандистов?

В "СБ" пишут, что российский газопровод действительно взорвали Штаты – и тем самым плюнули в лицо Европе, а та промолчала. Имеется в виду то, что без "Потоков" Европа перед холодами останется без газа – это был один из самых любимых нарративов пропаганды. Но правда, что Евросоюз был практически готов к зиме и без российского газа – хранилища были заполнены на 88%, главным поставщиком ресурса стала Норвегия.

Россияне придумывают "порабощение Европы"

Далее пропагандисты заявили, что "порабощение Европы" началось накачиванием ее экономики американскими ссудами во время Первой мировой войны, чтобы те закупали у Штатов технику, пшеницу и т.д. А потом была Вторая мировая, на которой, по мнению автора, США заработала еще больше, а еще позже – план Маршалла, программа по восстановлению Европы после войны.

Задача, по версии пропагандистов, была не столько помочь союзникам, сколько сделать их удобными. Но они почему-то упускают момент, что уровень жизни населения повысился во всех странах, получивших помощь по этой программе. А еще благодаря ей восстановился европейский средний класс, без которого невозможна политическая устойчивость и устойчивое развитие.

Конечно же, досталось в том же тексте и НАТО. К этому военно-политическому блоку во второй половине 20 века охотно присоединялись европейские страны, и пропагандисты увидели в этом знак утраты их военного суверенитета. Правда, о том, что равное право голоса имеют в Альянсе все его государства-участники, независимо от размера экономики или армии, там ничего не сказали.

НАТО считает ценностью свободу, демократию, права человека и верховенство закона – все то, что в современных Беларуси и России стало слишком опциональным. Более того, этот блок остается привлекательным, в 2023-м в него вошла Финляндия. Сейчас у НАТО – 31 страна. Формальный оппонент – ОДКБ – насчитывает всего шесть.

В развитие темы – война в Украине: снабжение ей оружия, пишут пропагандисты "СБ", "вызывает справедливое возмущение рядовых налогоплательщиков в ЕС", "а европейские лизоблюды, кажется, готовы прострелить себе что-нибудь, ввязаться в любую авантюру, лишь бы угодить своим хозяевам в Вашингтоне".

В то же время, в Европе, где, в отличие от Беларуси, существует независимая социология, абсолютное большинство жителей обвиняет Россию в развязывании войны, негативно относится к ее президенту Владимиру Путину и надеется на победу Украины. Согласно летним опросам, 64% поддерживают финансирование и поставку оружия для Украины, и столько же одобрительно относятся к тому, что Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. 88% поддерживают оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны и 86% одобряют убежище в ЕС для украинцев, которые из-за происходящего уехали за границу.

Никто не станет спорить о том, что война повлияла на уровень жизни и настроения жителей Евросоюза. Но с причинно-следственными связями у большинства из них все в порядке.

А вот еще какая увлекательная история. Смотрите, это "Парламентская газета" – издание российского Совета федерации. Она приводит комментарий директора Центра европейской информации Николая Топорнина о том, что внешняя политика Евросоюза зависит от Штатов по двум причинам.

Первая – искусственно навязанный страх перед Россией. Якобы в ЕС многие верят, что Россия захватит европейские страны, если США вдруг перестанут их поддерживать. Ну, страх не страх, а после постов Дмитрия Медведева в телеграме хочется держаться от нее как можно дальше.

Якобы в ЕС многие верят, что Россия захватит европейские страны, если США вдруг перестанут их поддерживать. Ну, страх не страх, а после постов Дмитрия Медведева в телеграме хочется держаться от нее как можно дальше. А вторая – боязнь Европы потерять американский рынок. США, пишет пропаганда, показывают, что за несогласие с их позицией последует немедленное наказание – санкции, штрафы, ограничение прав государств на мировых площадках и отлучение от американского рынка. Давайте на секунду представим, что это вдруг вышло. Доля Штатов в импорте ЕС – не более 18 процентов, а экспорта – 11.

Конечно, потерять американский рынок было бы не слишком приятно. Но, как уже показала способность европейских стран переориентироваться в условиях значительно более узкого газового рынка, это вряд ли стало бы смертельным ударом для Евросоюза. Смотрите полное видео с анализом белорусской пропаганды повыше!