Деятельность коллаборантов и россиян на оккупированных территориях в значительной степени направлена на то, чтобы пропагандой промыть мозги украинцам. Об этом 24 Каналу рассказала херсонская журналистка Евгения Вирлич, заметив, что сейчас серьезно взялись за молодых людей.
Смотрите также Скрываются от этого театра абсурда: в Херсонской области люди отказываются от участия в псевдовыборах
Взялись за детей
На временно оккупированных территориях стало больше пропагандистского исторического контента, советских нарративов. Оккупанты стали чаще вспоминать советских полководцев, СССР и т.д.
В них усилились призывы к молодежи – "юнармия", молодые люди. Это очень страшно, на это нужно обратить внимание. Они много книг и учебников по пропаганде поставляют на оккупированные территории,
– отметила Евгения Вирлич.
Молодежь и юноши, и девушки для коллаборантов сейчас стали "лакомым куском" для распространения пропаганды ненависти к Украине.
Евгения Вирлич о пропаганде на оккупированных территориях: смотреть видео
Россияне сменили методички
Кроме того, ранее в России было две методики, которые касались контрнаступления ВСУ. Первоначально пропагандисты заявляли, что не стоит недооценивать Вооруженные Силы Украины. В то же время Владимир Путин заявил, что контрнаступление вроде бы провалилось и после того тему продвижения ВСУ пытались вообще не трогать.
И на российских каналах, и в оккупационных на захваченных территориях пишут чушь. Они "сбивают" мифические дроны и мифические ракеты, "уничтожают" мифические военные ВСУ, что ничем не подтверждается. Ведь если какие-то подтверждения есть, они это транслируют всюду,
– заметила Вирлыч.
Сейчас снова повторяются общие тезисы, что контрнаступление якобы вошло в тупик. Кроме того, появились тезисы, что россияне "обязательно" отвоюют так называемые "потерянные территории".
К слову, на своих картах голосования они представляют, в частности, деоккупированные территории. Это Борислав, Херсон, Снегиревка и т.д. Теперь акцентируют оккупанты именно на предстоящем "отвоевании" территорий.
Взрывное псевдоголосование на ВТО: что известно
- 30 августа началось досрочное так называемое "голосование" на временно оккупированных территориях. Единственный день голосования в России, которое проводилось и на оккупированных территориях – 10 сентября.
- Однако во время так называемых выборов в Запорожье произошло несколько взрывных событий. Свои голоса также хотели отдать и украинские дроны в Запорожье. В избирательный штаб россиян в селе Скельки, где хранились бюллетени и документы, прилетел беспилотник – привет оккупантам от СБУ.
- В оккупированных Родах под вечер также прозвучали взрывы в здании, куда свозили бюллетени Вероятно, речь идет о доме культуры, где и проводили псевдореферендум.
- Беспокойно было и в Бердянске вечером. На избирательном участке внезапно расцвел "хлопок". Вероятно, военные, охранявшие здание, погибли.
- Не повезло и кафирам, которые транспортировали бюллетени в Новой Каховке. Партизаны провели успешную диверсию, взорвав автомобиль военных. Один захватчик погиб, двое получили ранения.