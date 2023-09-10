Деятельность коллаборантов и россиян на оккупированных территориях в значительной степени направлена на то, чтобы пропагандой промыть мозги украинцам. Об этом 24 Каналу рассказала херсонская журналистка Евгения Вирлич, заметив, что сейчас серьезно взялись за молодых людей.

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Взялись за детей

На временно оккупированных территориях стало больше пропагандистского исторического контента, советских нарративов. Оккупанты стали чаще вспоминать советских полководцев, СССР и т.д.

В них усилились призывы к молодежи – "юнармия", молодые люди. Это очень страшно, на это нужно обратить внимание. Они много книг и учебников по пропаганде поставляют на оккупированные территории,

– отметила Евгения Вирлич.

Молодежь и юноши, и девушки для коллаборантов сейчас стали "лакомым куском" для распространения пропаганды ненависти к Украине.

Евгения Вирлич о пропаганде на оккупированных территориях: смотреть видео

Россияне сменили методички

Кроме того, ранее в России было две методики, которые касались контрнаступления ВСУ. Первоначально пропагандисты заявляли, что не стоит недооценивать Вооруженные Силы Украины. В то же время Владимир Путин заявил, что контрнаступление вроде бы провалилось и после того тему продвижения ВСУ пытались вообще не трогать.

И на российских каналах, и в оккупационных на захваченных территориях пишут чушь. Они "сбивают" мифические дроны и мифические ракеты, "уничтожают" мифические военные ВСУ, что ничем не подтверждается. Ведь если какие-то подтверждения есть, они это транслируют всюду,

– заметила Вирлыч.

Сейчас снова повторяются общие тезисы, что контрнаступление якобы вошло в тупик. Кроме того, появились тезисы, что россияне "обязательно" отвоюют так называемые "потерянные территории".

К слову, на своих картах голосования они представляют, в частности, деоккупированные территории. Это Борислав, Херсон, Снегиревка и т.д. Теперь акцентируют оккупанты именно на предстоящем "отвоевании" территорий.

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