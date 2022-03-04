Российские оккупанты продолжают наступление на Украину, обстреливают мирные города и заходят в населенные пункты. Правда, обещанные цветы не получают нигде, а встречаются с ненавистью и сопротивлением.

Читайте также Международное обращение Зеленского на 9 день войны с Россией: главные тезисы

"Теплая" встреча оккупантов в Новопскове

Оккупанты пришли в Новопсков на Луганщине, но местные жители вышли против врага и приказали ему убираться прочь. Сотни безоружных людей указали вооруженным оккупантам на то, кто они и заявили, что Новопсков – это Украина.

Видео встречи кафиров в Новопскове

Бояться оккупантов не собираются и в тех городах, куда им удалось зайти. Жители Херсона встретили "гуманитарный конвой" оккупантов украинскими флагами и не стали брать продуктов из рук врага.