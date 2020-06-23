В выпуске "О главном" за 23 июня – в Кыргызстане бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву дали 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества за то, что он и еще десяток министров и чиновников сделали все, чтобы освободить из тюрьмы местного криминального авторитета. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о судебной реформе, который, по мнению экспертов, ничего не меняет.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

На Запад Украины пришла непогода. Из-за сильных дождей в Ивано-Франковской и Черновицкой областях начались паводки. Уровень воды в горных реках поднялся на 2 метра. Дамбы не выдерживают таких потоков, большая вода уже затопила дороги, людские дома и огороды. Спасатели начали эвакуацию.

Сейчас известно уже о троих погибших от непогоды. На Прикарпатье женщина упала в стремительный поток и не смогла спастись. Еще два человека погибли в машине, которую снесло в бурную реку.