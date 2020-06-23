У випуску "Про головне" за 23 червня – в Киргизстані колишньому президенту Алмазбеку Атамбаєву дали 11 років тюрми з конфіскацією майна через те, що він та ще десяток міністрів і чиновників зробили все, щоб звільнити з в'язниці місцевого кримінального авторитета. Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про судову реформу, який, на думку експертів, нічого не змінює.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

На Захід України прийшла негода. Через сильні дощі в Івано-Франківській та Чернівецькій областях почалися паводки. Рівень води у гірських річках піднявся на 2 метри. Дамби не витримують таких потоків, велика вода вже затопила дороги, людські будинки та городи. Рятувальники почали евакуацію.

Наразі відомо вже про трьох загиблих від негоди. На Прикарпатті жінка впала у стрімкий потік і не змогла врятуватись. Ще двоє людей загинули в автівці, яку знесло у бурхливу річку.