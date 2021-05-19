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Андрей Аксенов таки принес присягу народного депутата – под крики: "Позор" и несмотря на блокирование трибуны. Однако по проукраинской позиции Аксенова есть ряд сомнений.
В выпуске "О главном" за 18 мая – уже 2 года Владимир Зеленский находится у власти. По случаю этого президент проведет традиционную пресс-конференцию. Кабмин ввел государственное регулирование цен на топливо.
Источник:24 канал
Андрей Аксенов таки принес присягу народного депутата – под крики: "Позор" и несмотря на блокирование трибуны. Однако по проукраинской позиции Аксенова есть ряд сомнений.