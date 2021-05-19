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Андрій Аксьонов таки склав присягу народного депутата – під крики: "Ганьба" та попри блокування трибуни. Проте щодо проукраїнської позиції Аксьонова є низка сумнівів.
У випуску "Про головне" за 18 травня – вже 2 роки Володимир Зеленський перебуває при владі. З нагоди цього президент проведе традиційну пресконференцію. Кабмін запровадив державне регулювання цін на пальне.
Джерело:24 канал
Андрій Аксьонов таки склав присягу народного депутата – під крики: "Ганьба" та попри блокування трибуни. Проте щодо проукраїнської позиції Аксьонова є низка сумнівів.