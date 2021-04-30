Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Музыкант находится за решеткой уже 1,5 года. Украина готовится к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена. Он прибудет в Киев 5 – 6 мая.

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