Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Музикант перебуває за ґратами вже 1,5 роки. Україна готується до візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена. Він прибуде до Києва 5 – 6 травня.

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