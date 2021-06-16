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Половина фракции "Голос" объявила недоверие руководству политсилы и создала объединение. Известно, что 10 народных депутатов организовали в Верховной Раде отдельное объединение "Справедливость".
В выпуске "О главном" за 16 июня – президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели переговоры в Женеве. Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова могут отправить в отставку.
Источник:24 канал
Половина фракции "Голос" объявила недоверие руководству политсилы и создала объединение. Известно, что 10 народных депутатов организовали в Верховной Раде отдельное объединение "Справедливость".