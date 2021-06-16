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Половина фракції "Голос" оголосила недовіру керівництву політсили і створила об'єднання. Відомо, що 10 народних депутатів організували у Верховній Раді окреме об'єднання "Справедливість".
У випуску "Про головне" за 16 червня – президент США Джо Байден і очільник Кремля Володимир Путін провели переговори в Женеві. Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова можуть відправити у відставку.
Джерело:24 канал
Половина фракції "Голос" оголосила недовіру керівництву політсили і створила об'єднання. Відомо, що 10 народних депутатів організували у Верховній Раді окреме об'єднання "Справедливість".