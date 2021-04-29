В выпуске "О главном "за 28 апреля – нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" вышли в Верховной Раде с портретами якобы родственников, погибших во Второй мировой войне. Германа Галущенко назначили новым главой Министерства энергетики.

Также в выпуске: Андрей Коболев прокомментировал свое увольнение с должности главы правления "Нафтогаза". Его отставка ставит под угрозу интересы Украины, ведь вскоре на это могут отреагировать международные партнеры, в частности Международный валютный фонд.