О главном: "Бессмертный полк" в Верховной Раде. Новый министр энергетики
В выпуске "О главном "за 28 апреля – нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" вышли в Верховной Раде с портретами якобы родственников, погибших во Второй мировой войне. Германа Галущенко назначили новым главой Министерства энергетики.
Источник:24 канал
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Андрей Коболев прокомментировал свое увольнение с должности главы правления "Нафтогаза". Его отставка ставит под угрозу интересы Украины, ведь вскоре на это могут отреагировать международные партнеры, в частности Международный валютный фонд.
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