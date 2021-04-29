У випуску "Про головне" за 28 квітня – нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" вийшли у Верховній Раді з портретами начебто родичів, які загинули у Другій світовій війні. Германа Галущенка призначили новим очільником Міністерства енергетики.

Також у випуску: Андрій Коболєв прокоментував на своє звільнення з посади голови правління "Нафтогазу". Його відставка ставить під загрозу інтереси України, адже невдовзі на це можуть відреагувати міжнародні партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд.