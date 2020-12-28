В выпуске программы "О главном" за 28 декабря – дело Олега Татарова стало ярким примером того, что украинская власть не готова реагировать на возможную коррупцию в своих рядах. Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал Владимира Зеленского относительно массовой мобилизации.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Председатель КСУ Александр Тупицкий не явился в Офис генпрокурора. Там его ждали, чтобы вручить подозрение по делу о подкупе судей и введение в заблуждение суд.