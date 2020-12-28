У випуску програми "Про головне" за 28 грудня – справа Олега Татарова стала яскравим прикладом того, що українська влада не готова реагувати на можливу корупцію у своїх лавах. Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розкритикував Володимира Зеленського щодо масової мобілізації.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Голова КСУ Олександр Тупицький не з'явився до Офісу генпрокурора. Там його чекали, аби вручити підозру у справі про підкуп суддів та введення в оману суду.