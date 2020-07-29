В выпуске программы "О главном" за 29 июля - у генпрокурора Венедиктовой появился новый заместитель-Роман Говда. По словам Виталия Шабунина, Роман Говда во время Революции Достоинства возглавлял отдел, давший согласие на преследование участников Майдана. В Беларуси выборы должны состояться 9 августа. А Александр Лукашенко обвиняет митингующих в раскачивания ситуации в стране и в начале "Майдана".

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

У Білорусі спіймали бойовиків Путіна, які планували провокації. Під Мінськом затримали 32 бійця російської приватної компанії Вагнера. Ще одного виявили на Півдні країни. Половина з них воювала на Донбасі.

У генпрокурорки Ірини Венедіктової з'явився новий заступник – Роман Говда. За словами Віталія Шабуніна, Роман Говда під час Революції Гідності очолював відділ, що давав згоду на переслідування учасників Майдану.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не бачить підстав для проведення дострокових виборів до парламенту.

За минулу добу в Україні коронавірус зафіксували в 1 022 людини, 21 хворий помер, а 650 осіб одужали.