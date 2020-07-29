У випуску програми "Про головне" за 29 липня – у генпрокурорки Венедіктової з'явився новий заступник – Роман Говда. За словами Віталія Шабуніна, Роман Говда під час Революції Гідності очолював відділ, що давав згоду на переслідування учасників Майдану. У Білорусі вибори мають відбутися 9 серпня. А Олександр Лукашенко звинувачує мітингарів у розкачуванні ситуації в країні та у початку "Майдану".

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

У Білорусі спіймали бойовиків Путіна, які планували провокації. Під Мінськом затримали 32 бійця російської приватної компанії Вагнера. Ще одного виявили на Півдні країни. Половина з них воювала на Донбасі.

У генпрокурорки Ірини Венедіктової з'явився новий заступник – Роман Говда. За словами Віталія Шабуніна, Роман Говда під час Революції Гідності очолював відділ, що давав згоду на переслідування учасників Майдану.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не бачить підстав для проведення дострокових виборів до парламенту.

За минулу добу в Україні коронавірус зафіксували в 1 022 людини, 21 хворий помер, а 650 осіб одужали.