О главном: COVID-19 у спикера Путина, восстановление авиасообщения

В выпуске программы "О главном" за 14 мая – в спикера Путина Дмитрия Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию. Сейчас он находится в больнице. Авиационная отрасль постепенно начала выходить из карантина. Позволили авиаперелеты в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Хорватии, США и ряде других стран.

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Несмотря на карантин, житель села Княжолука устроил массовую забаву, после которой 12 человек попали в больницу с подозрением на COVID-19.

Впервые за время пандемии количество выздоровевших от коронавируса за сутки в Украине превысило количество зараженных.

На Прикарпатье вспышку коронавируса зафиксировали в областной прокуратуре.