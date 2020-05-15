О главном: COVID-19 у спикера Путина, восстановление авиасообщения
В выпуске программы "О главном" за 14 мая – в спикера Путина Дмитрия Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию. Сейчас он находится в больнице. Авиационная отрасль постепенно начала выходить из карантина. Позволили авиаперелеты в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Хорватии, США и ряде других стран.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Несмотря на карантин, житель села Княжолука устроил массовую забаву, после которой 12 человек попали в больницу с подозрением на COVID-19.
Впервые за время пандемии количество выздоровевших от коронавируса за сутки в Украине превысило количество зараженных.
На Прикарпатье вспышку коронавируса зафиксировали в областной прокуратуре.
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