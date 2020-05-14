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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Про головне: COVID-19 у речника Путіна. Відновлення авіасполучень

Випуск новин -

У випуску програми "Про головне" за 14 травня – у речника Путіна Дмітрія Пєскова діагностували двосторонню пневмонію. Нині він перебуває у лікарні. Авіаційна галузь поступово почала виходити з канантину. Дозволили авіаперельоти у Великій Британії, Німеччині, Франції, Бельгії, Італії, Ховатії, США та низці інших країн.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Попри карантин житель села Княжолука влаштував масову забаву. Після якої 12 людей потрапили до лікарні із підозрою на COVID-19.

Вперше за час пандемії кількість видужалих від коронавірусу за добу в Україні перевищила кількість заражених. 

На Прикарпатті спалах коронавірусу зафіксували в обласній прокуратурі.

Теги: Володимир Путін Випуск новин
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