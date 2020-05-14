Про головне: COVID-19 у речника Путіна. Відновлення авіасполучень
У випуску програми "Про головне" за 14 травня – у речника Путіна Дмітрія Пєскова діагностували двосторонню пневмонію. Нині він перебуває у лікарні. Авіаційна галузь поступово почала виходити з канантину. Дозволили авіаперельоти у Великій Британії, Німеччині, Франції, Бельгії, Італії, Ховатії, США та низці інших країн.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Попри карантин житель села Княжолука влаштував масову забаву. Після якої 12 людей потрапили до лікарні із підозрою на COVID-19.
Вперше за час пандемії кількість видужалих від коронавірусу за добу в Україні перевищила кількість заражених.
На Прикарпатті спалах коронавірусу зафіксували в обласній прокуратурі.
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