Про головне: COVID-19 у речника Путіна. Відновлення авіасполучень

У випуску програми "Про головне" за 14 травня – у речника Путіна Дмітрія Пєскова діагностували двосторонню пневмонію. Нині він перебуває у лікарні. Авіаційна галузь поступово почала виходити з канантину. Дозволили авіаперельоти у Великій Британії, Німеччині, Франції, Бельгії, Італії, Ховатії, США та низці інших країн.

Також у випуску новин на 24 каналі: Попри карантин житель села Княжолука влаштував масову забаву. Після якої 12 людей потрапили до лікарні із підозрою на COVID-19. Вперше за час пандемії кількість видужалих від коронавірусу за добу в Україні перевищила кількість заражених. На Прикарпатті спалах коронавірусу зафіксували в обласній прокуратурі.