В выпуске "О главном" за 17 мая – к годовщине инаугурации Владимира Зеленского планируют провести традиционную пресс-конференции. Она может состояться 20 мая. В Кабмине рассмотрят отставки по меньшей мере 4 министров.

Также в выпуске: Бывшего судью Николая Чауса еще в апреле 2021 года якобы похитили. Однако он нашелся. Судья на видео сказал, что с ним все хорошо, но отказался называть место пребывания.