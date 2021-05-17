У випуску "Про головне" за 17 травня – до річниці інавгурації Володимира Зеленського планують провести традиційну пресконференцію. Вона може відбутись 20 травня. У Кабміні розглянуть відставки щонайменше 4 міністрів.

Також у випуску: Колишнього суддю Миколу Чауса ще у квітні 2021 року нібито викрали. Однак він знайшовся. Суддя на відео сказав, що з ним все добре, але відмовився називати місце перебування.